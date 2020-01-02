Tarsus'ta asma, ocakta üzüm verdi
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Tarsus'ta asma, ocakta üzüm verdi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaprakları bile kuruyan asma, üzüm verdi.

02.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:27
Tarsus'ta asma, ocakta üzüm verdi

'in ilçesinde yaprakları bile kuruyan asma, üzüm verdi.

'nin dört bir yanında soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, 'in Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi'nde 20 yıl önce gölgelik olması için dikilen asma, üzüm verdi. Yaprakları bile kuruyan asmanın 10 salkım üzüm verdiğini söyleyen iş yeri sahibi Yakup Boncuk, "Ülkede kış yaşanırken, Tarsus'ta güneş açtı, asmamız üzüm verdi" dedi.


Kaynak: DHA
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