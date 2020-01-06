Tarsus'ta aşırı yağışlardan evin duvarı çöktü
Haberler » 3. Sayfa » Tarsus'ta aşırı yağışlardan evin duvarı çöktü - Haberler

Tarsus'ta aşırı yağışlardan evin duvarı çöktü

Mersin'in Tarsus ilçesinde daha önce tahliye edilen bir evin duvarı şiddetli yağışlardan dolayı çöktü.

06.01.2020 22:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:45
Tarsus'ta aşırı yağışlardan evin duvarı çöktü

'in ilçesinde daha önce tahliye edilen bir evin duvarı şiddetli yağışlardan dolayı çöktü.


Şehitkerim Mahallesi 3416. Sokak'ta daha önce meydana gelen çatlak nedeniyle bir süre önce içinde oturanların tahliye edildiği evin duvarı aşırı yağmur nedeniyle çöktü. Yıkılma tehlikesi olan evdeki çatlakların daha da büyüdüğü görülürken, çevredeki vatandaşlar yetkililerin önlem almalarını istedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler