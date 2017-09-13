Tarsus'ta Aşçılık Çırağı Kursu

Tarsus Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliğiyle açılan aşçılık çırağı kursuna katılan 15 kadın, eğitimlerini tamamlayarak belgelerini aldı.



Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, kursun tamamlanması dolayısıyla Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törende, insanlar için hayatta en önemli ihtiyaçlardan birinin yemek olduğunu anımsattı.



Kursların, yiyecek sektörü için önemine işaret eden Ünal, "Bu tip kurslarla ilçemiz açısından yiyecek sektörüne yeni neferler kazandırıyoruz." dedi.



Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy ise kursların günde 6 saat olmak üzere toplamda 272 saat sürdüğünü ifade ederek, kursiyerlere günlük 25 lira ödendiğini belirtti.



Konuşmaların ardından 15 kadın kursiyere belgeleri verildi.