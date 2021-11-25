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Tarsus'ta asayiş denetimleri

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Tarsus'ta asayiş denetimleri

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında haklarında yakalama kararı bulunan 38 kişi gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında haklarında yakalama kararı bulunan 38 kişi gözaltına alındı.

İlçe genelinde 8-14 Kasım arasında gerçekleştirilen uygulamalarda, ruhsatsız silah, uyuşturucu bulunduran ve haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 38 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 286,23 gram esrar, 192 uyuşturucu hap, 9 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca 1972 araç kontrol edildi, 335 araca 348 bin 195 lira ceza kesildi, 35 araç trafikten men edildi.

Tarsus'ta asayiş denetimleri

Tarsus'ta asayiş denetimleri

Tarsus'ta asayiş denetimleri

Tarsus'ta asayiş denetimleri

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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