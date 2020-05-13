Tarsus'ta asayiş
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Yenice Mahallesi'nde oturan A.Z. (38) buzdolabıyla uğraşırken elektrik akımına kapıldı.
Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Z, kurtarılamadı.
Trafik kazasında bir kişi öldü
U.G'nin (51) kullandığı otomobil, D-400 kara yolunda motosikletiyle karşıya geçen Ali Çolak'a (30) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Çolak, sevk edildiği Tarsus Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
U.G, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı
Alınan bilgiye göre, Dedeler Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna otomobille gelen şüpheli, pencereden ateş açtı.
Bir kamyon ile iş yeri camının zarar gördüğü olaydan sonra kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA