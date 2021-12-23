Tarsus'ta aranması bulunan 33 kişi yakalandı

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 33 kişiden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yaptığı 23 operasyonda 20 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 57 fişek, 294 uyuşturucu hap, 3 bin 544 kumar oynanmasına yaralayan kağıt ve taş ele geçirildi. 4 şahsa kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapılırken, 53 kişiye de kumar oynamaktan 70 bin 808 TL cezai işlem uygulandı.

Şehir içinde yapılan denetimler ve kontrollerde 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 85 fişek, 135,66 gram uyuşturucu madde, 2 kesici alet, 281 uyuşturucu hap ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 19'u tutuklandı. Bin 628 aracı da kontrol eden ekipler, 314 araç sürücüsüne 202 bin 789 lira cezai işlem uygulandı, 19 araç trafikten men edildi. - MERSİN

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