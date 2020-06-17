Tarsus'ta aranan 8 kişi yakalandı Mersin'in Tarsus ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye geneli aranan şahıslara yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen 11 adrese saat 06.00 ile 08.00 arasında yapılan operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA