Tarsus'ta aranan 8 kişi yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.
17.06.2020 09:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:05
Mersin'in Tarsus ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Türkiye geneli aranan şahıslara yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen 11 adrese saat 06.00 ile 08.00 arasında yapılan operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MERSİN
Kaynak: İHA