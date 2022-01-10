Tarsus'ta araçların aküsünü çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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Tarsus'ta araçların aküsünü çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Tarsus'ta araçların aküsünü çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeki araçların akülerini çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeki araçların akülerini çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Barbaros ve Yunus Emre mahallelerindeki araçlardan çalınan akülerle ilgili Asayiş Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin M.A. olduğunu tespit etti.

Adresine düzenlenen operasyonda çalıntı aküler bulunan zanlı, gözaltına alındı. Aküler de sahiplerine teslim edildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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