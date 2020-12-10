Tarsus'ta altyapı çalışmaları sürüyor
10.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:53
Mersin'in Tarsus ilçesinde merkez mahallelerde ve köy yollarında asfaltlama çalışması yapıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde merkez mahallelerde ve köy yollarında asfaltlama çalışması yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bozuk yollarda onarım çalışması yapıldı.
Ekipleri, ilçenin merkezinde ve köy yollarında da asfaltlama işlemi yürüttü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımın daha rahat ve konforlu hale geleceğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt