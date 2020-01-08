Tarsus'ta "Alo Çöp Taksi" hizmete girdi

08.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:10

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöp toplama konusunda yaşanan sıkıntıların önüne geçebilmek için "Alo Çöp Taksi" uygulamasını hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, haftanın 7 günü ve 24 saati kesintisiz hizmet sunacak olan Çöp Taksi uygulamasıyla vatandaşların anlık istek ve şikayetlerine daha hızlı cevap verileceği belirtildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, daha temiz bir Tarsus için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA