Tarsus'ta Açık Kapı Bürosuna 22 bin 858 başvuru yapıldı
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Tarsus'ta Açık Kapı Bürosuna 22 bin 858 başvuru yapıldı

18.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:38
Tarsus'ta Açık Kapı Bürosuna 22 bin 858 başvuru yapıldı

Tarsus Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren Açık Kapı Bürosuna geçen yıl 22 bin 858 başvuru yapıldığı bildirildi.

Tarsus Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren Açık Kapı Bürosuna geçen yıl 22 bin 858 başvuru yapıldığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaş memnuniyetini arttırmak, talep, öneri ve sorunlarını iletebilmeleri amacıyla Açık Kapı Bürosu'nun hizmet verdiği belirtildi.

Büroya geçen yıl 22 bin 858 başvurunun yapıldığı, bunların tamamının sonuçlandırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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