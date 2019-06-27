Tarsus'ta açık havada sinema günleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde Türk sinemasının unutulmaz filmleri, "Nostalji Sinema Günleri"nde vatandaşlarla yeniden buluşturulacak.

Tarsus Belediyesi, sinema sevgisini açık havaya taşımak için "Nostalji Sinema Günleri" etkinliği başlattı.

İlki Kızılmurat Mahallesi'nde yapılan etkinlikte, "Vizontele" filminin gösterimi yapıldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlik 26 Temmuz'a kadar sürecek.

Kaynak: AA