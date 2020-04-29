Tarsus'ta, açık alanda karpuz hasadı MERSİN'in Tarsus ilçesinde, açık alanda ilk karpuz hasadı yapıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, açık alanda ilk karpuz hasadı yapıldı. Karpuz üreticilerinin, bu yıl sezondan umutlu oldukları belirtildi.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, ilçede bu yıl 25 bin dekar alanda karpuz ekimi yapıldığını belirterek, Kulak Mahallesi'nde, Türkiye'nin açık alanda ilk karpuz hasadını yaptıklarını söyledi. Bu yıl karpuz üreticisinin yüzünün gülmesini beklediklerini kaydeden Başkan Avcı, "Karpuzda ilk hasadımız başlıyor. Bu yıl zor bir süreç yaşıyoruz. Malumunuz koronavirüs salgını. Çiftçilerimizin tek umudu, ürünün para etmesi. Buna gerçekten buna ihtiyaçları var" dedi.

Bu yıl yurt dışından ithal ürün gelmediğini ve gelse dahi rağbet görmeyeceğini vurgulayan Başkan Avcı, "Bu yıl iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. İthal ürün gelmediği için ve yurt içinde de talep olacağına inandığımız için hasat öncesi umutluyuz. Ramazan ayına da denk geldiği için karpuz hasadında iyi bir sezon yaşayacağımızı umut ediyoruz" diye konuştu.Başkan Avcı, Tarsus'ta karpuz hasadının geçen yıla oranla 10 gün daha erken başladığını söyledi.

Kaynak: DHA