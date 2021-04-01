Tarsus'ta 863 dekar alanda süs bitkisi yetiştiriliyor
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Tarsus'ta 863 dekar alanda süs bitkisi yetiştiriliyor

Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Tarsus'ta 863 dekar alanda süs bitkisi yetiştiriliyor

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, ilçe genelinde toplam 863 dekar alanda 20 milyon süs bitkisi yetiştirildiğini belirtti.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, ilçe genelinde toplam 863 dekar alanda 20 milyon süs bitkisi yetiştirildiğini belirtti.

Erdoğan, ilçede faaliyet gösteren bir süs bitkisi üretim tesisini ziyaret etti.

İlçede 12 süs bitkisi yetiştiren büyük firma olduğunu ifade eden Erdoğan, bu firmaların sürekli denetlendiği, yetiştirilen ürünlerden de örnekler alınarak incelendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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