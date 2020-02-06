Tarsus'ta 7 kişi sobadan zehirlendi
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Tarsus'ta 7 kişi sobadan zehirlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde sobadan sızan gazdan 7 kişi zehirlendi.

06.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:10
Tarsus'ta 7 kişi sobadan zehirlendi

'in ilçesinde sobadan sızan gazdan 7 kişi zehirlendi.


Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi 2809 Sokak'ta yaşayan Çelikten ailesinin bireyleri (45), Gülşen (33), Sultan (10), Emir Efe (7) ve Eymen Nihat (2) evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler.


Öte yandan, Barbaros Mahallesi 0642 Sokak'ta ikamet eden Erhan Alkaya (32) ile Neşide Alkaya (34) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler.


Gazdan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu oldu. - MERSİN

Kaynak: İHA
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