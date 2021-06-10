Tarsus'ta 7 dönümlük kunduru buğdayı hasat edildi
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Tarsus'ta 7 dönümlük kunduru buğdayı hasat edildi

Tarsus'ta 7 dönümlük kunduru buğdayı hasat edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarsus Belediyesi'ne ait 7 dönümlük alana ekilen kunduru buğdayı ve arpa hasat edildi.

Tarsus Belediyesi'ne ait 7 dönümlük alana ekilen kunduru buğdayı ve arpa hasat edildi. Hasattan yaklaşık 3 ton kunduru buğdayı ve arpa elde edildi. Ürünler işlendikten sonra dar gelirli vatandaşlara dağıtılacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın başlattığı "Miras Ata Tohumu' projesi kapsamında belediye hem onlarca ata tohumu türünü üreticilere dağıtmış hem de kendi arazilerine ata tohumları ekmişti. Belediyenin arazilerine ekilen ata tohumlarının verdiği buğday, çavdar ve arpanın hasadı devam ediyor. Belediye daha önceki hasatlarda kendisine ait 55 dönümlük arazide 32 ton ürün elde etmişti.

Tarsus Belediyesi'ne ait topraklarda halk için üretimin devam edeceğini belirten Başkan Bozdoğan, "Bu kent zehirsiz mutfaklara sahip olacak. Bu kent ata tohumuna sahip çıkacak, bizler bu doğrultuda gereken çalışmaları yapıyoruz. Belediyemizin arazilerini bu proje kapsamında seferber ediyoruz. Hasattan elde ettiğimiz ürünleri de yine dar gelirli vatandaşlarımızın lehine sonuçlanacak şekilde işleyip dağıtıyoruz. Bu belediye halkın belediyesi bizler halk için ekiyoruz halk için biçiyoruz, bizler halkın elçisiyiz, halkın sağlığına ve çıkarlarına hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Tarsus'ta 7 dönümlük kunduru buğdayı hasat edildi
Tarsus'ta 7 dönümlük kunduru buğdayı hasat edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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