Tarsus'ta 7 bin 780 ton kömür dağıtıldı - Haberler
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Tarsus'ta 7 bin 780 ton kömür dağıtıldı

Tarsus'ta 7 bin 780 ton kömür dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaymakamlık tarafından vakıf aracılığı ile dağıtılan kışlık kömürler evlere kadar teslim ediyor.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kaymakamlık tarafından vakıf aracılığı ile dağıtılan kışlık kömürler evlere kadar teslim ediyor.

Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı hak sahibi toplam 12 bin aileye 26'şar çuval kömür teslim etti.

Vakıf Müdürü Ahmet Sarman, Tarsus genelinde 12 bin kayıtlı aileye 7 bin 780 ton kömürün dağıtımın devam ettiğini, birkaç gün içinde tamamının dağıtılmış olacağını söyledi.

Sarman, köylere dağıtımın bittiğini şehir merkezinde ise 2-3 mahalledeki ihtiyaç sahiplerine de bu hafta sonuna kadar kömürlerinin ulaştırılmış olacağını bildirdi. - MERSİN

Tarsus'ta 7 bin 780 ton kömür dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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