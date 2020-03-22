Tarsus'ta 65 yaş üstü 30 bin vatandaşa ücretsiz gıda kolisi dağıtılacak Tarsus'ta 65 yaş üstü 30 bin vatandaşa ücretsiz gıda kolisi dağıtılacak Tarsus Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evde kalmalarını sağlamak için ilçede bulunan 30 bin yaşlı vatandaşa ulaştırılmak üzere ücretsiz gıda kolisi hazırladı.

Tarsus'ta 65 yaş üstü 30 bin vatandaşa ücretsiz gıda kolisi dağıtılacak

MERSİN - Tarsus Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evde kalmalarını sağlamak için ilçede bulunan 30 bin yaşlı vatandaşa ulaştırılmak üzere ücretsiz gıda kolisi hazırladı.

Tarsus Belediyesi, korona virüse karşı başlattığı mücadelenin kapsamını genişletiyor. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatıyla virüse karşı risk grubu içerinde bulunan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların dışarı çıkmalarını önlemek ve evde kalmalarını sağlamak amacıyla 30 bin adet gıda kolisi hazırlığına başlandığı bildirildi.

Koliler vatandaşların evlerine götürülecek

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hazırlanan gıda kolilerinde her türlü temel gıda maddelerinin yer aldığını, bunun yanı sıra maske, dezenfektan ve eldivenin yer alacağını belirterek, "Virüse karşı elbirliği ile mücadele edersek bu belayı en az hasarla başımızdan def ederiz" dedi. Korana virüsle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatan Bozdoğan, "Ülke ve dünya olarak gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bunun insanlardaki mortalite oranının çok yüksek olması ve bu salgının çok ciddi düzeyde küresel pandemi şeklinde yayılması elbette ki, yerel yönetimler olarak bizim üzerimize çok büyük bir yük getirdi ve bunları yapmak zorundaydık. En önemlisi maske üretimine hemen başladık. Şu an 20 bine yakın maske üretimi yapıldı. Yaklaşık 60 bin litre dezenfektan üretildi. Tabi bunla kentin bütün bölgelerini periyodik olarak, düzenli olarak temizlik yapıyoruz. Ama bu hastalıktan kurtulmak için en önemli unsur halkımızın evde kalması. Halkımızın evde kalması içinde bütün çabayı gösteriyoruz. Özellikle ölüm oranı çok yüksek olan 65 yaş ve üzerinde olan insanlarımıza evde kalmaları için belediye olaraktan erzaklarını biz temin edeceğiz ve onlara düzenli olarak ulaştıracağız. Bu yiyecek, içecek ve erzak ile birlikte ve aynı zamanda halkımıza dezenfektanı, eldiveni ve maskeyi de birlikte vereceğiz. Yeter ki onlar evde kalsınlar" ifadelerini kullandı.

Virüsle mücadele kapsamında Tarsus Belediyesince, 20 bin maske üretimi yapılırken, ayrıca belediye laboratuvarında Dünya Sağlık Örgütü'nün formülasyonuna uygun olarak 60 bin litre dezenfektan üretilip, sağlık ocaklarına, eczanelere, otobüs duraklarına, toplu yaşam alanlarına ve vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA