Tarsus'ta "57. Kütüphane Haftası" dolayısıyla sergi açıldı
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Tarsus'ta "57. Kütüphane Haftası" dolayısıyla sergi açıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Tarsus'ta '57. Kütüphane Haftası' dolayısıyla sergi açıldı

Tarsus'ta "57. Kütüphane Haftası" dolayısıyla, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce kitap sergisi açıldı.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Tarsus'ta "57. Kütüphane Haftası" dolayısıyla, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce kitap sergisi açıldı.

Kaymakamlık binasındaki serginin açılışını Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve İlçe Kütüphane Müdürü İbrahim Kacıra yaptı.

Kaymakam Otcu, sergiyi gezerek sergi hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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