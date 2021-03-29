Tarsus'ta "57. Kütüphane Haftası" dolayısıyla sergi açıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Tarsus'ta "57. Kütüphane Haftası" dolayısıyla, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce kitap sergisi açıldı.
Tarsus'ta "57. Kütüphane Haftası" dolayısıyla, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce kitap sergisi açıldı.
Kaymakamlık binasındaki serginin açılışını Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve İlçe Kütüphane Müdürü İbrahim Kacıra yaptı.
Kaymakam Otcu, sergiyi gezerek sergi hakkında bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan