Tarsus'ta 4 köpeği zehirlediler Mersin'in Tarsus ilçesinde bir mahallede zehirli et verilen 4 köpek telef oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir mahallede zehirli et verilen 4 köpek telef oldu.

İlçeye bağlı Cinköy Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, çeşitli yerlere bıraktıkları zehirli etleri yiyen 4 köpek zehirlendi.

Cinköy Mahallesi'nde ikamet eden Saffet Serin adlı kişi de köpeklerinden birinin can çekiştiğini gördü. Hemen eve getirdiği köpeğini soğuk suyun altına koyan Saffet Serin'in yaptığı çabalar fayda etmedi. Diğer köpeklerini arayan Saffet Serin, diğer 3 köpeğinin de değişik yerlerde zehirlendiğini gördü. Serin, zehirli et verilen 7 aylık Malaklı ve Çapar cinsi köpeklerin zehirlenmesi karşısında şaşkına döndü.

Köpeklerin can çekişini gören mahalle sakinlerinin de yürekleri sızladı. - MERSİN

Kaynak: İHA