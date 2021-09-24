Tarsus'ta 30 üreticiye 1800 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce Hayvancılığına Nefes Projesi kapsamında 30 üreticiye 1800 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projeyle kaba yem üretiminin artışının sağlanarak kaliteli hayvansal ürünün elde edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Tarsus Ticaret Borsası'nda gerçekleşen törenle, 30 üreticiye 1800 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldığı kaydedildi.

Törene, Tarsus Kaymakamı Sertel Otcu ile oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldı.