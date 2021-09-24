Tarsus'ta 30 üreticiye 1800 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarsus'ta 30 üreticiye 1800 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı

AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Tarsus'ta 30 üreticiye 1800 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce Hayvancılığına Nefes Projesi kapsamında 30 üreticiye 1800 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce Hayvancılığına Nefes Projesi kapsamında 30 üreticiye 1800 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projeyle kaba yem üretiminin artışının sağlanarak kaliteli hayvansal ürünün elde edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Tarsus Ticaret Borsası'nda gerçekleşen törenle, 30 üreticiye 1800 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldığı kaydedildi.

Törene, Tarsus Kaymakamı Sertel Otcu ile oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldı.

AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Derya Uluğ Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tarsus'ta 30 üreticiye 1800 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 16:48:26. #1.17#