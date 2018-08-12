Tarsus'ta 3. Geleneksel İncir Şöleni

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Göçük Mahallesi Muhtarlığı tarafından 3. Geleneksel İncir Şöleni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, mahallede düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Türk insanının çalışkan, üretken olduğunu ve ülkesinin kalkınması için kendisini sorumlu addettiğini belirtti.

Bu tür etkinliklerin insanların bir araya gelmesine vesile olduğunu ifade eden Kocamaz, "Bu tür etkinlikler bizleri geleceğe emin adımlarla götürmektedir. Bu tür etkinlikler barış ve kardeşlik duygularımızı daha da geliştirmektedir." dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da kentin bütün değerlerine sahip çıktıklarını vurgulayarak, incirin ilçenin en önemli ürünlerinden birisi olduğunu söyledi.

İncirin tanıtılması amacıyla İncir Şöleni'nin düzenlendiğini aktaran Başkan Can, "Tarsus'un tanıtımına katkı sağlamak, yöresel ürünlerimize dikkat çekmek amacıyla bu tarz etkinlikleri düzenliyoruz. Göçük Mahallemizin inciri meşhurdur, tadına bakan bu lezzeti unutmaz." diye konuştu.

Şölende en iyi incir üreticisi seçilen Salih Bolat'a plaket ve altın ödülü verilirken, sanatçılar Oğuz Yılmaz ve Sevcan Orhan konser verdi.

Etkinliğe, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Tarsus Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Demirtaş, çok sayıda oda başkanı, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.