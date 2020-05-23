Tarsus'ta 250 gram esrar ele geçirildi Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bir şüpheli üzerinde yaptığı aramada 250 gram esrar ele geçirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bir şüpheli üzerinde yaptığı aramada 250 gram esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik Aliağa Mahallesi'nde 1 şüpheli şahsı takibe aldı. Bir süre şüpheliyi takip eden ekipler, şahsı suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, kan örnekleri sonucunda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA