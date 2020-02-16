Tarsus'ta 2 katlı evde yangın
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Tarsus'ta 2 katlı evde yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

16.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:10
Tarsus'ta 2 katlı evde yangın

'in ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle 4234. Sokak'ta Özbütün ailesinin oturduğu 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kontrol altına aldığı yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışması yaptı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, Özbütün ailesine mahalle sakinleri sahip çıktı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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