Tarsus'ta 2 kardeş feci şekilde can verdi
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Tarsus'ta 2 kardeş feci şekilde can verdi

26.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:36
Tarsus'ta 2 kardeş feci şekilde can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 ve 4 yaşındaki iki kardeş evlerinde çıkan yangında feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 ve 4 yaşındaki iki kardeş evlerinde çıkan yangında feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle, Hasan Özçivi Caddesi üzerindeki 109 numaralı evde meydana gelen olayda, Fatma Kuytul duş almak için banyoya girdi. Bu sırada Fatma-Tuncay Kuytul çiftinin çocukları Mehmet (3) ve Ahmet Kuytul (4) odada oynarken, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler arasında kalan çocuklar çığlıklar atarken, banyodaki anne ses ve duman kokusu üzerine dışarı çıktı. Evdeki yangını fark eden genç kadın evlatlarının alevle kaplanan odada kaldığını görünce feryat etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, Ahmet ve Mehmet kardeşler feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis evin çevresine güvenlik şeridi çekip çalışma yaptı.

(Ersoy Yalçın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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