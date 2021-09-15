Tarsus'ta 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Tarsus'ta 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarsus'ta 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eski Ankara yolu taş ocaklarına yakın bir noktada 31 V 6695 dorse plakalı S.D. idaresindeki tır ile M.D.'nin kullandığı 33 AHD 210 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön bölümü büyük hasar gördü. Araç içinde sıkışan sürücü M.D., Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama-kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yine araç içinde bulunan F.D.'e isimli kadında yaralandı. Kazanın etkisiyle tırda yol kenarına savrulurken, yaralılar 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

İkinci kaza ise, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Gülek bölgesinde meydana geldi. Murat G. idaresindeki 33 D 0975 plakalı otomobil ile Hüseyin K. yönetimindeki 66 ABJ 247 plakalı tır ile Gülek Tüneli yakınında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Murat G. ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Tarsus'ta 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Tarsus'ta 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Tarsus'ta 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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