Tarsus'ta 18 tesis törenle açıldı
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Tarsus'ta 18 tesis törenle açıldı

Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Tarsus'ta 18 tesis törenle açıldı

Tarsus Belediyesince yapımı tamamlanan 18 tesis, düzenlenen törenle açıldı.

Tarsus Belediyesince yapımı tamamlanan 18 tesis, düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, halka hizmet için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından muhtar ve doktor odaları, okuma salonları, köy misafirhaneleri ile yapımı tamamlanan park ve bahçelerin bulunduğu 18 tesis hizmete açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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