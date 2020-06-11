Tarsus'ta 179 mahalle meclis üyelerine paylaştırıldı Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçe genelinde bulunan 179 mahallenin sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşması amacıyla, mahalleleri belediye Meclis üyeleri ile başkan yardımcılarına görev ve sorumlulukları dahilinde paylaştırdı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçe genelinde bulunan 179 mahallenin sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşması amacıyla, mahalleleri belediye Meclis üyeleri ile başkan yardımcılarına görev ve sorumlulukları dahilinde paylaştırdı.

Bozdoğan, sürdürebilir hizmet anlayış ile ilçe genelinde bulunan 179 mahallenin sorunlarının çözümü, halkın talep ve isteklerinin dinlenilmesi amacıyla "179" projesini hayata geçirdi. Bozdoğan, mahalleleri meclis üyeleri ile belediye başkanlarına paylaştırarak, görev sorumluluklarına ekledi. Şehrin geleceğini inşa etmek istediklerini belirten Bozdoğan, "Yüz yetmiş dokuz köy, mahalle ve beldemizi kapsayan, her bir noktası şairin de dediği gibi 'her biri vazgeçilmez cihan parçası' şehrimizi bütünleştiren rakamdır. Toroslardan Akdeniz'e doğru, dağların serinliğini ovamızın düzlüğüne taşıyarak tarihimizi, kültürümüzü ve şehirli olma bilincimizi besleyen köylerimizin mahallelerimizle buluşma sayısıdır. Kentimizin tüm siyasi renklerinin aynı çatı altında toplanarak, kentimizin geleceğini inşa etmek üzere söz hakkı aldığı Belediye Meclisimizin, 179 mahallemize karşı gruplara ayrılarak sorumluluk üstlendiği, belediye başkan yardımcılarımızın bu sorumlulukları görev arz ederek çalışmaya başlayacağı sosyokültürel değişim ve dönüşüm hareketinin başlangıcıdır" dedi.

Belediyenin tüm olanaklarını seferber edeceklerini söyleyen Bozdoğan, "Hep birlikte, güzel kentimizin geleceğini, yaşam kalitesini, sosyokültürel yapısını inşa etmek ve kalıcı hale getirmek için daha fazla çalışacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA