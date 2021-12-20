Tarsus'ta 120 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Tarsus'ta 120 litre sahte içki ele geçirildi

Tarsus'ta 120 litre sahte içki ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde polisin baskın yaptığı bir evde 120 litre sahte içki ele geçirildi.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde polisin baskın yaptığı bir evde 120 litre sahte içki ele geçirildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretildiği yönünde ihbarda bulunulan Aliefendioğlu Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Evde arama yapan polis, 120 litre sahte içki ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Tarsus'ta 120 litre sahte içki ele geçirildi

Tarsus'ta 120 litre sahte içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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