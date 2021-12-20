Tarsus'ta 120 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Tarsus'ta 120 litre sahte içki ele geçirildi

Tarsus'ta 120 litre sahte içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri, 120 litre sahte içki ele geçirdi.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri, 120 litre sahte içki ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Aliefendioğlu Mahallesi'ndeki adreste bir kişinin el yapımı alkol ürettiği ihbarını aldı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda her biri 250 kilogram ağırlığındaki 18 varilde toplam 4,5 ton fermenteye bırakılmış üzüm posası, 22 adet 5 litrelik, 1 adet 10 litrelik olmak üzere toplam 120 litre el yapımı rakı ele geçirdi. Operasyonda ele geçirilen içkilere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MERSİN

Tarsus'ta 120 litre sahte içki ele geçirildi

Tarsus'ta 120 litre sahte içki ele geçirildi

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