TARSUS'TA 12 TON KAÇAK AKARYAKIT YAKALADI

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyonda yapılan aramada 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, kimliği tespit edilen V.Ç.'nin sevk ve idaresindeki kamyonda savcılık talimatıyla aramada yapıldı. Aramada birer tonluk tanklar halinde 12 ton kaçak akaryakıt ve 1 tabanca ile 18 fişeği ele geçirildi. Ayrıca V.Ç.'nin silah ticaretiyle ilgili iletişim kurduğu tespit edilen A.Ç.'nin evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca fişeği, 2 otomatik av tüfeği ile 56 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan V.Ç. ve A.Ç., ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)