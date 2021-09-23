Tarsus'ta 1 kişi tefecilikten tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişi tefecilikten yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişi tefecilikten yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilere yönelik yürüttüğü çalışmada 3 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri