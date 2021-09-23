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Tarsus'ta 1 kişi tefecilikten tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarsus'ta 1 kişi tefecilikten tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişi tefecilikten yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişi tefecilikten yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilere yönelik yürüttüğü çalışmada 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

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