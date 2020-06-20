Tarsus sebze halinde yangın
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Tarsus sebze halinde yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde Halden çıkan yangında binlerce kasa yandı.

Tarsus sebze halinde yangın
20.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:44

Mersin'in Tarsus ilçesinde Halden çıkan yangında binlerce kasa yandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. M.A. ait olduğu öğrenilen depoda tamamı plastik olan kasaları saran alevler, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangına Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Plastik kasaların yanmasından dolayı yoğun duman çıktığı yangında kısa sürede kasalar yandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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