Tarsus Otizm Derneği Başkanı Düzenli, Kaymakam Otcu ve Başkan Bozdoğan'ı ziyaret etti
20.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:20
Tarsus Otizm Derneği Başkanı Fatih Düzenli, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı makamında ziyaret etti.
Tarsus Otizm Derneği Başkanı Fatih Düzenli, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı makamında ziyaret etti.
Düzenli, ziyaretlerde, özel çocuklar ile ailelerinin yaşam şartlarıyla ilgili konuları görüştüklerini belirtti.
Otcu ve Bozdoğan da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt