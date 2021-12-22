Tarsus OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Valis başkanlığında yapıldı - Haberler
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Tarsus OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Valis başkanlığında yapıldı

Tarsus OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Valis başkanlığında yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Aralık ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Olağan Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Aralık ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Olağan Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarsus Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantılara, Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ayhan Terban, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Mevcut durum hakkında bilgi verilen yönetim kurulu ve müteşebbis heyet toplantılarında, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Vali Su, toplantıların ardından yapım aşaması devam eden Tarsus Kaymakamlık binası ile Şehit Lütfü Can Polis Merkezi Amirlik binalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - MERSİN

Tarsus OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Valis başkanlığında yapıldı

Tarsus OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Valis başkanlığında yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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