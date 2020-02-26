Tarsus OSB'de 15 bin kişiye istihdam hedefi
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Tarsus OSB'de 15 bin kişiye istihdam hedefi

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhi Koçak, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlandığında 15 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

26.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:06
Tarsus OSB'de 15 bin kişiye istihdam hedefi

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhi , Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlandığında 15 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

Koçak, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlediği basın toplantısında 'nin ilçeye büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Tarsus OSB'nin hizmete girmesiyle birlikte bölgede işsizliğin büyük ölçüde azalacağını dile getiren Koçak, bölgede 15 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Koçak, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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