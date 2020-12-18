Tarsus Müzesi'nde sona yaklaşıldı
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Tarsus Müzesi'nde sona yaklaşıldı

18.12.2020 19:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:39
Tarsus Müzesi'nde sona yaklaşıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde eski adalet sarayının Tarsus Müzesi'ne dönüştürülmesi çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde eski adalet sarayının Tarsus Müzesi'ne dönüştürülmesi çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Müze Müdürü Doğukan Alper ile müze binasını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarsus Müzesi'nde toplam 35 bin 348 eserin sergilenmekte olduğunu belirten Kaymakam Kadir Sertel Otcu, ayrıca 28 bin 176 sikke, 5 bin 198 arkeolojik eser, 1596 etnografik eser, 372 mühür ve 6 el yazması eser bulunduğunu belirtti.

Tarihi çağlar boyunca, önemli bir tarih ve kültür merkezi olarak anılan Tarsus'un, milattan önce 7000'li yıllardan günümüze kadar önemli bir merkez haline geldiğini, kaydeden Otcu, şunları kaydetti:

"Tarsus sadece kendi bölgesini değil, aynı zamanda Çukurova'yı da aydınlatan önemli bir merkez, kadim bir kenttir. Çukurova'nın tarihine de ışık tutan Tarsus'ta bulunan pek çok eşya bu sebeple geçmişte Çukurova Müze'sine nakledilmiştir. Hatta bunun dışında da 1943 ila 1944 yıllarında yapılan kazılar ve çalışmalar sonucunda bulunan bazı mozaik ve çeşitli eserler şu anda Hatay müzesinde sergilenmektedir. Müzenin Arkeolojik Eserlerin yer aldığı salonda, uzun yıllar boyunca Tarsus ve civarında yapılan kazılarda bulunan eserler beraber oluşturulmuştur. Buradaki eserler toplanmış ve teşhir edilerek gruplara ayrılmıştır. Müzede; Kalkolitik Çağı, Tunç Çağı, Demir Çağı, Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Helenistik Dönem, Roma Dönemi ve Bizans Dönemine ait eserler bulunmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 19:42:40. #1.14#
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