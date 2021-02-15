Tarsus Müftüsü Can, engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti
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Tarsus Müftüsü Can, engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti

15.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:52
Tarsus Müftüsü Can, engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Tarsus İlçe Müftüsü Ali Can, Engelli Hizmetleri Koordinatörlüğü Projesi kapsamında engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Tarsus İlçe Müftüsü Ali Can, Engelli Hizmetleri Koordinatörlüğü Projesi kapsamında engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onlara moral verdiklerini söyledi.

Can, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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