Tarsus Müftüsü Can'dan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Kaya'ya ziyaret
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Tarsus Müftüsü Can'dan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Kaya'ya ziyaret

07.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:40
Tarsus Müftüsü Can'dan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Kaya'ya ziyaret

Tarsus İlçe Müftüsü Ali Can, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'yı ziyaret etti.

Tarsus İlçe Müftüsü Ali Can, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'yı ziyaret etti.

Can, ziyarette daha önce Tarsus Ticaret Borsası olarak kullanılan 7 katlı binanın Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi'ne devredilmesi sonrası 250 kapasiteli yatılı kız yurdu yapımı için başlatılan çalışmaların sonuna yaklaşıldığını belirtti.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tarsus'un ortak manevi değerlerinin ortaya çıkarılması ve bu değerlere sahip çıkılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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