Tarsus Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım
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Tarsus Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım

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Tarsus Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım

Mersin'in Tarsus ilçe Müftülüğü tarafından temin edilen yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

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Mersin'in Tarsus ilçe Müftülüğü tarafından temin edilen yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Covid-19 salgınının vatandaşlara verdiği maddi ve manevi yükün hafifletilmesi amacıyla, Tarsus Müftülüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine, görevliler yardım kolilerini dağıtıyor.

Tarsus Müftüsü Ali Can, Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesinin insani yardım faaliyetlerinde çok sayıda vatandaşa şefkat eli uzattığını belirtti. Can, "İlçe Müftülüğümüzün öncülüğünde din görevlilerimiz tarafından ilçe merkezi ve kenar mahallelerde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, et ve et ürünlerinden oluşan gıda paketleri ulaştırmaya devam etmekteyiz. Covid -19 tedbirlerine riayet edilerek Diyanet Vakfımızın gönüllü görevlilerinden oluşan komisyonca gerçekleştirilen ziyaret ve yardım faaliyetlerimiz, halkımız tarafından memnuniyetle karşılanıyor" dedi. - MERSİN

Tarsus Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım
Tarsus Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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