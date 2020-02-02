Tarsus Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı
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Tarsus Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı

Müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Tarsus Müftülüğünde ilk nikah Müftü Ali Can tarafından düzenlenen törenle kıyıldı.

02.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:08
Tarsus Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı

Müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Müftülüğünde ilk nikah Müftü tarafından düzenlenen törenle kıyıldı.

Müftülük Salonunda yapılan ilk nikah merasiminde Ebru ve Mustafa Durak çiftinin nikahını Müftü Can kıydı.

Can, nikahın ardından çiftlere mutluluklar dileyerek, evlilikleri boyunca bulunması gereken özelliklerle yerine getirilmesi gereken dini vecibeler konusunda nasihatlarda bulundu.

Kaynak: AA
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