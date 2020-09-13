Tarsus MHP'de Mehmet Çelik başkan oldu
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Tarsus MHP'de Mehmet Çelik başkan oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde MHP'nin 12. olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Tarsus MHP'de Mehmet Çelik başkan oldu
13.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:43

Mersin'in Tarsus ilçesinde MHP'nin 12. olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Başkanlığa Mehmet Çelik seçildi.

Tarsus Spor Salonunda yapılan kongreye MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, önceki dönem eski Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Yılmaz Afşin, MHP Mersin İl Başkanı Uğur Gölgeli, Tarsus Ülkü Ocakları Başkanı Ziya Körüklü, Tarsus Belediyesi MHP meclis üyeleri, STK temsilcileri, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Hasan Podak ve partililer katıldı.

Divan başkanlığını milletvekili Baki Şimşek'in yaptığı kongrede açılış, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Başkan Mehmet Çelik bir konuşma yaptı.

Çelik, yerel ve genel seçimlerde partilerini yine eski günlerine ulaştırmak için el birliği ile çalışacaklarını söyledi. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu ve büyük alkış aldı.

400 delegesi bulunan MHP Tarsus İlçe Teşkilatında delegeler seçime büyük ilgi gösterdi. Tek liste ile girilen seçimlerde MHP yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

"Mehmet Çelik, Ali Şimşek, Ahmet Şen, A. Kürşat Ütük, Atamer Akgül, Durmuş Yıldırım, Eflatun Cem Basalak, Fatih Kıraç, Gazi Koç, Hüseyin Gün, Mehmet Tepretmez, Meryem Kara, Mustafa Sarı, Kemal Keser, Mahmut Özer, Mustafa Dönmez, Mehmet Can Yazlık, Mahmut Köstepe, Necla Çakır, Şükrü Özer, Şadiye Yelim ve Zeki Avşar." - MERSİN

Kaynak: İHA

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