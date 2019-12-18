Tarsus, kurtuluş coşkusuna hazır

18.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:29

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yıl Dönümünü birçok etkinlikle kutlayacak. Etkinlikler, 22 Aralık Pazar günü Briç Turnuvası ile başlayacak, 29 Aralık Pazar Günü Manuş Baba konseri ile sona erecek.



Tarsus Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü 5 gün sürecek birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. Etkinlikler Briç Turnuvası ile başlayacak. 27 Aralık sabahı binlerce Tarsuslunun katılması beklenen kortej yürüyüşünde, etkinlik gün boyu devam edecek. Kutlamalarda, Kuvayı Milliye köşesi açılışı, şehitler anısına mevlit okunması, resim sergisi, konferanslar, konserler, bisiklet turu, satranç turnuvası, Akdeniz Offroad Kupası 5. ayak final yarışı ve modern dans ve bale gösterisi yer alacak.



Etkinlikler kapsamında ayrıca, Tarsus Belediyesi tarafından Bilim, Eğitim, Sanat, Kültür Akademisi ile Seher Togo Kreş ve Gündüz Bakım Evinin açılışı gerçekleştirilerek hizmete açılacak.



Kutlama, 22 Aralık Pazar Günü Manuş Baba konseri ile son bulacak. - MERSİN

Kaynak: İHA