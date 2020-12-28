Tarsus Kültür Evi hizmete girdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kültürel mirasların gelecek kuşaklara aktarılması için yapımı tamamlanan Tarsus Kültür Evi'nin açılışı yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kültürel mirasların gelecek kuşaklara aktarılması için yapımı tamamlanan Tarsus Kültür Evi'nin açılışı yapıldı.

Kültür Evi'nin açılışına, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve kent protokolü ile vatandaşlar katıldı.

İlçeye kazandırılan Kültür Evi ile yöre kültürüne özgü unutulmaya yüz tutmuş kültürel ögeleri topluma yeniden kazandırmak ve tanıtmak amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt