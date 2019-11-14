Tarsus Kaymakamı Otcu, muhtarları dinledi
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Tarsus Kaymakamı Otcu, muhtarları dinledi

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.

14.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:04
Tarsus Kaymakamı Otcu, muhtarları dinledi

Kaymakamı Kadir , muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.

Otcu, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, vatandaşların sorunlarının çözümü için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini vurguladı.

Her fırsatta muhtarları ve vatandaşları dinlediklerini aktaran Otcu, 20 mahallenin giriş ve çıkışlarına yerleştirilecek kamera sistemlerine ilişkin bilgi de verdi.

Otcu, sonrasında muhtarları dinledi.

Kaynak: AA
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