Tarsus Kaymakamı Otcu, engelli derneklerinin temsilcileriyle buluştu Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Engelliler Haftası'nın bir kutlama değil, farkındalık ve empati haftası olduğunu belirtti.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Engelliler Haftası'nın bir kutlama değil, farkındalık ve empati haftası olduğunu belirtti. Otcu, ilçedeki 4 engelli derneğinin temsilcileriyle bir arya gelerek Engelliler Haftası'nı kutladı. Konuşmasında, Engelliler Haftası'nın kutlama değil, farkındalık ve empati haftası olduğunu belirten Otcu, "Düzenli olarak engelli temsilcileriyle görüşerek, engelli vatandaşlarımızın problemlerini çözmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Kaynak: AA