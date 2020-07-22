Tarsus Kaymakamı Otcu'dan hayırsever iş insanlarına teşekkür Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına destek olan iş insanlarını ziyaret etti.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına destek olan iş insanlarını ziyaret etti.

Otcu, Alıcı Grup'un sahipleri Emin, Süleyman ve Ramazan Alıcı ile Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı'yı ziyaret ederek, kampanyaya katkılarından dolayı teşekkür etti.

İdlib'te büyük bir insani dramın yaşandığını belirten Otcu, kampanyaya destek olan iş insanlarını ziyaret etmeye devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA