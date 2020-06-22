Tarsus İdmanyurdu yönetiminde istifa TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu Yönetim Kurulu Üyesi Duran Çalışır, görevinden istifa etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu Yönetim Kurulu Üyesi Duran Çalışır, görevinden istifa etti.

Çalışır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tarsus İdmanyurdu Spor Kulübünde 3 dönem yöneticilik ve genel kaptanlık görevini yürüttüğünü hatırlattı.

Görevi süresince takımını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Çalışır, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ancak gelinen süreçte kendileri için şimdiye kadar bir çok fedakarlık yaptığım, her türlü özveriyle kendilerine bir ağabey kardeş olarak yaklaştığım, her türlü sıkıntılarına göğüs germeye çalıştığım futbolcuların sosyal medyada yaptıkları bir takım eleştiri içeren, Tarsus İdmanyurdu sevdasının sorgulandığı bir açıklama metninde ismimin yer alması ve yine mutlulukları için dile getirdiğim fedakarlıkları yaptığım taraftarların sosyal medyada yaptığı açıklamalar beni manevi acıdan derin üzüntüye sevk etmiştir. Kişilik yapısı olarak bu gibi bir takım kısır çekişmelerin içinde yer alamayacağım. Ancak, şu soruların da açıklama yapanlarca sorgulanmasını isterim. Asıl sıkıntının müsebbibi kim? Bunu adam gibi sorgulayın ve hak edene hak ettiği saygıyı gösterin. Adamlık bunu gerektirir. Yukarıda belirtmiş olduğum açıklamalarım doğrultusunda ve nedenlerle Tarsus İdman Yurdu yönetim kurulu üyeliğimden istifa ettiğimi saygıdeğer kamuoyuna bildiririm."

Kaynak: AA