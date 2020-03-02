02.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:30

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 4 karşılaşmasını da kazanan Tarsus İdmanyurdu'nda yüzler gülüyor.

Kulübün basın sözcüsü Hakan Canan Can, yaptığı açıklamada, alınan galibiyetlerle play-off yolunda önemli adım attıklarını söyledi.

Taraftarlarının yüzünü güldürdüklerini ifade eden Can, "Futbolcularımız son 4 haftada elde ettikleri galibiyetlerle büyük bir başarı yakaladı. Bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Afjet Afyonspor maçından puan ya da puanlar hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA