Tarsus İdmanyurdu'nda yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

TARSUS, MERSİN (AA) - TFF 2.'nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nun yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Şahin Harun Kırbıyık, yeni yönetim kurulunun Tarsus ve Tarsus İdmanyurdu için hayırlı olmasını dileyerek, "Tarsus ve Tarsus İdmanyurdu benim sevdamdır. Her türlü desteğimiz sonuna kadar sürecek. Biz sezon öncesi Tarsus İdmanyurdu'nu şampiyon yapacağımıza dair söz vermiştik. Bu hedefimiz ve iddiamız halen devam etmektedir. Güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim kurulu ise başkan vekili Cumali Kırbıyık, As Başkan Ali İlk, idari işlerden sorumlu 2. Başkan Muhammed Günkut, teknik işlerden sorumlu 2. Başkan Yasin Güney, sosyal işlerden sorumlu 2. Başkan Hasan Aküzüm, 2.Başkan Vedat Gönder, sağlık işlerinden sorumlu 2. Başkan Mehmet Almacı, reklam ve basından sorumlu 2. Başkan Mehmet Yazgünoğlu, alt yapı sorumlusu Doğukan Yıldır, genel sekreter Kadir Ünlü, genel Kaptan Özer Alp, muhasip Yusuf Tıbık ve kulüp idari amiri Erdoğan Aslan olarak belirlendi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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